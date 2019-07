Red Dead Redemption 2: vediamo i personaggi invecchiati con FaceApp!

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi più apprezzati degli ultimi tempi, sia per via della sua vastità e profondità, sia per via dello storytelling, ma anche del suo gruppo di protagonisti, uno dei migliori cast che si siano mai visti in un videogame.

Non è solo Arthur Morgan, il personaggio giocabile, ad essere stato ben realizzato sia tecnicamente che dal punto di vista caratteriale, ma è tutta la gang dei Van Der Linde ad essere stata caratterizzata in maniera magistrale, e molti giocatori si sono affezionati ai diversi membri della banda, tanto da chiedersi in che modo potrebbero invecchiare.

La risposta al giorno d'oggi è molto facile da ottenere: basta qualche utente con un po' di tempo libero e FaceApp, una popolare applicazione che utilizza alcuni filtri per invecchiare artificialmente i volti delle persone rappresentate in una fotografia.

Alcuni utenti di Reddit l'hanno dunque utilizzata per invecchiare i volti di Arthur, Dutch, Micah, Lenny, Sadie e John, e insomma se avete sempre desiderato vedere le loro fattezze una volta divenuti anziani, il vostro desiderio è stato esaudito. Dategli un'occhiata nella nostra gallery.

Nella giornata di oggi era stata scoperta un'altra "stranezza" del gioco: un giocatore ha scoperto il modo per uccidere diversi nemici con un solo colpo in Red Dead Redemption 2. Parlando di cose più normali invece, la colonna sonora di Red Dead Redemption 2 è finalmente approdata su Spotify.