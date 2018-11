Red Dead Redemption 2 ha venduto il triplo di RDR al lancio negli USA

Secondo quanto riportato da NPD, Red Dead Redemption 2 ha venduto al lancio negli USA circa tre volte di più rispetto al predecessore, uscito nel lontano maggio 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360.

Red Dead Redemption ha venduto al lancio in Nord America 1.5 milioni di copie, si deduce quindi che Red Dead Redemption 2 abbia piazzato almeno 4.5 milioni di copie nel periodo che va dal 26 ottobre al 2 novembre. Ad oggi, il gioco Western di Rockstar ha totalizzato oltre 17 milioni di pezzi distribuiti in tutto il mondo, il publisher Take-Two non ha però fornito indicazioni sulle singole vendite nei vari continenti.

RDR 2 è risultato essere il secondo gioco più venduto di ottobre negli Stati Uniti, dietro Call of Duty Black Ops 4, nonchè il secondo titolo più venduto del 2018 subito dietro Far Cry 5, seguito da Marvel's Spider-Man.