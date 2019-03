Red Dead Redemption 2 verrà lanciato su Google Stadia?

Nella giornata di ieri, poco prima della conferenza durante la quale è avvenuta la presentazione di Google Stadia, la casa di Mountain View ha mostrato una serie di immagini che sembrano includere degli indizi sui titoli terze parti in arrivo sulla piattaforma.

Una di esse include dei simboli raffiguranti uno stivale, un cappello da cowboy, le porte di un saloon, un cavallo e un cactus, tutti elementi che possono tranquillamente essere associati ad un'ambientazione western. Il primo titolo con questa caratteristica a venirci in mente non può che essere Red Dead Redemption 2. Che Rockstar Games abbia deciso di lanciare il suo ultimo capolavoro anche su Google Stadia? L'ipotesi non ci sembra poi tanto improbabile, visto che la piattaforma di Mountain View ha potenza in abbondanza, più che sufficiente per far girare l'open world con protagonista Arthur Morgan. Ad oggi, ricordiamo, Red Dead Redemption 2 è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e Xbox One. All'orizzonte non sembra esserci neppure una versione PC, ma lo studio americano ci ha già abituati in passato ad uscite dilazionate nel tempo.

In un'altra immagine sono presenti dei simboli a tema militare, come una granata, dei proiettili e delle piastrine, che potrebbero riferirsi a titoli come Call of Duty: Black Ops 4 e Battlefield V. In un'altra ancora ci sono un cervello morsicato, una lapide e una mano che spunta dal terreno. In questo caso, ci troviamo sicuramente dinanzi ad un titolo a tema zombie. Che sia World War Z? Giudicate voi stessi guardando le immagini nella galleria in calce, e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Ci teniamo a specificare, in ogni caso, che si tratta di speculazioni, dal momento che non è stato effettuato nessun annuncio in merito. Tra i titoli già confermati per Google Stadia figurano invece DOOM Eternal e Assassin's Creed Odyssey. Quest'ultimo ha rivestito un ruolo importante sia durane lo sviluppo della piattaforma, sia nel corso della presentazione. A quanto pare, rappresenta solo il primo passo di una lunga collaborazione tra Ubisoft e Google.