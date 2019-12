Red Dead Redemption 2: la versione PC è finalmente disponibile su Steam

Sellate il vostro cavallo e oliate la pistola Volcanic: dopo più di un anno dall'arrivo su PS4 e Xbox One e ad un mese esatto dall'uscita su Epic Games Store e Rockstar Games Launcher, Red Dead Redemption 2 è finalmente disponibile anche su Steam.

La nuova versione del kolossal western di Rockstar Games è contenutisticamente identica a quella approdata a inizio novembre su EGS e comprende la campagna principale con protagonisti Arthur Morgan e i membri della banda di Dutch van der Linde, il modulo multiplayer di Red Dead Online e tutti gli update e gli aggiornamenti lanciati fino ad oggi dalla software house statunitense.

Rispetto alla versione originaria per PlayStation 4 e Xbox One, RDR 2 su PC vanta un migliore comparto grafico, un'illuminazione globale più evoluta, delle ombre più nitide, texture tassellate per gli alberi e un aspetto più realistico per l'erba, le pellicce e gli elementi naturali che compongono la scena. A questi si aggiungono poi i miglioramenti legati al supporto HDR, alle configurazioni multimonitor panoramiche, al framerate sbloccato e alla risoluzione 4K o superiore.

Sempre sotto il profilo dei contenuti, la versione Steam di Red Dead Redemption 2 su PC vanta nuove attività nella modalità Storia, tra cui le missioni Cacciatori di Taglie, i Covi della Banda e relativi oggetti sbloccabili tra armi, equipaggiamenti ed altro. Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Red Dead Redemption 2 su PC e una prova con 4 schede video da 250 a 1300 euro.