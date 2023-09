Red Dead Redemption 2: le versioni PS5 e Xbox Series X citate in un documento Microsoft

I giocatori attendono da lungo tempo le versioni nativamente next-gen di Red Dead Redemption 2, ma l'open world di Rockstar Games non è mai arrivato in edizioni aggiornate su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, dove è fruibile soltanto in formato retrocompatibile.

Sebbene Take-Two Interactive e Rockstar non abbiano mai fatto menzione di una versione next-gen di Red Dead Redemption 2, questa viene citata all'interno di un documento interno di Microsoft, preso in considerazione durante il processo che la compagnia di Redmond sta affrontando contro la FTC.

Quello a cui potete dare uno sguardo in calce alla notizia, è una tabella stilata da Microsoft secondo la quale Red Dead Redemption 2 per PS5 e Xbox Series X|S sarebbe dovuto uscire nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023, corrispondente alla fine del 2022 anno solare. Evidentemente il gioco non è mai stato né annunciato né pubblicato ad oggi, ed è possibile che si trattasse soltanto di una previsione, o di informazioni preliminari che però non hanno portato alla concreta pubblicazione del titolo.

Stando alle informazioni riportate nel documento, sembrerebbe che Microsoft avesse nei piani di portare la versione next-gen di Red Dead Redemption 2 su Xbox Game Pass, e che per farlo avrebbe dovuto effettuare un'operazione economica da "5 milioni al mese". Ci sono poi riferimenti al possibile engagement dei giocatori, un fattore determinante per servizi come il Game Pass.

Tra le informazioni trapelate in queste ore, abbiamo scoperto anche che Xbox Game Pass conta ad oggi circa 25 milioni di abbonati.