Red Dead Redemption 2: in video la mod che permette di esplorare il Messico

Mentre Rockstar Games è caduta nuovamente vittima dei leak, lasciando trapelare online il codice sorgente di GTA 5 e tantissime altre informazioni interne, si torna a parlare di Red Dead Redemption 2 e dell'incredibile lavoro svolto dalla community.

Ci stiamo riferendo a Nuevo Paraiso-Mexico, una mod molto interessante per Red Dead Redemption 2 che si pone l'obiettivo di ricreare l'intera mappa del primo capitolo della serie Rockstar Games con il motore grafico dell'episodio più recente. Come potete facilmente intuire, si tratta di un progetto molto ambizioso che richiederà molto tempo prima di essere completato.

Sebbene il traguardo sembri essere ancora lontano, gli autori della mod hanno comunque deciso di rendere disponibile l'attuale versione del progetto, condividendo inoltre alcuni video che mostrano i primi risultati ottenuti e provano ad attirare l'attenzione degli appassionati della serie.

Chiunque volesse provare in prima persona la mod, che come abbiamo già detto è ancora in sviluppo e non include la mappa nella sua versione definitiva, può visitare la sua pagina ufficiale di NexusMods: qui è possibile trovare tutte le istruzioni per scaricare i file e la procedura per installarli.

Prima di lasciarvi al trailer di Nuevo Paraiso-Mexico mod, vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 ha di recente raggiunto un nuovo record di utenti connessi su Steam.