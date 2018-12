Red Dead Redemption 2 vince il premio Best Narrative ai TGA 2018

Prima statuetta per Red Dead Redemption 2 ai Game Awards 2018: il gioco Rockstar è stato premiato in apertura dello show con il riconoscimento di Best Narrative, vincendo così il premio per la miglior narrazione.

Un riconoscimento sicuramente ambito ed importante per uno dei videogiochi più acclamati e venduti del 2018, Rockstar Games ha ringraziato il pubblico per questa statuetta e la giuria dei Game Awards per il premio.

Red Dead Redemption 2 è in lizza anche per altri sette premi ai Game Awards, tra cui Miglior Gioco dell'Anno, vi aggiorneremo nelle prossime ore, restate sintonizzati per tutti i premi dei TGA 2018.