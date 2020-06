Red Dead Redemption 2: la voce di Arthur svela i dettagli su una missione tagliata

Nonostante siano ormai trascorsi quasi due anni dal debutto sugli scaffali di Red Dead Redemption 2, continuano ad emergere nuove informazioni sul gioco e sui contenuti che non sono riusciti a farcela nel corso dello sviluppo.

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Gamespot Roger Clark, il doppiatore ufficiale di Arthur Morgan, ha infatti spiegato che nel corso dei lavori sul gioco era prevista anche una particolare missione in cui il protagonista, accompagnato da Dutch, doveva salire a bordo di un treno proveniente da Boston per dare una lezione ad un gruppo di cacciatori di taglie. Purtroppo però, la missione non ha raggiunto gli elevati standard qualitativi di Rockstar Games ed è quindi stata eliminata in corso d'opera. Questa dichiarazione lascia quindi intuire come gli sviluppatori volessero inserire nel gioco una serie di missioni minori che potessero intrattenere il giocatore e al tempo stesso aumentare la longevità, purtroppo però molte di queste non sono poi state implementate nella versione finale del titolo.

In attesa che emergano nuovi dettagli sul cut content del gioco, vi ricordiamo che di recente alcuni giocatori hanno dato il via alla ricerca al John Marston perfetto in Red Dead Redemption 2.