Red Dead Redemption 2 vs Ghost of Tsushima: Far West o Giappone Feudale, cosa preferisci?

Red Dead Redemption II e Ghost of Tsushima sono tra gli open world più interessanti pubblicati negli ultimi anni, complessi e ricchissimi di contenuti oltre che dotati di storie in grado di coinvolgere e regalare forti emozioni ai giocatori.

Pur facendo parte entrambi del filone Action/Adventure a mondo aperto, le opere rispettivamente di Rockstar Games e Sucker Punch Productions hanno un approccio ben diverso al gameplay ed alla struttura di narrativa e missioni, pertanto un confronto diretto potrebbe risultare un po' difficile da portare avanti per via delle differenze che li caratterizzano. Ma passando alle atmosfere il discorso cambia e potenzialmente si fa ancora più interessante, in quanto vanno a scontrarsi ambientazioni, filosofie e tematiche opposte ma entrambe dotate di un fascino incredibile.

Di sicuro Red Dead Redemption II offre quella che possiamo considerare la miglior trasposizione videoludica del Vecchio West mai vista almeno fino a questo momento: una rappresentazione realistica e fortemente credibile della frontiera americana, ancora più convincente rispetto a quanto fatto da Rockstar con l'originale Red Dead Redemption (ed a tal proposito non perdetevi il nostro speciale sui misteri più spaventosi del West di Red Dead Redemption 2). Di videogiochi ambientati nel Far West tra l'altro non se ne trovano poi così numerosi sul mercato, permettendo così al titolo Rockstar di risaltare in maniera ancora più forte.

Al contrario, il Giappone Feudale è da tempo un tema molto caro all'industria videoludica e di produzioni grandi e piccole ambientate in questo contesto se ne possono trovare innumerevoli. Ghost of Tsushima ha però il merito di offrire una rappresentazione delle atmosfere e della cultura nipponica più realistica ed evocativa rispetto ad altre produzioni analoghe: gli scenari alla base dell'avventura targata Sucker Punch e le tematiche trattate con grande cura in ogni particolare (ed in merito potete leggere il nostro speciale sull'antico Giappone alla base di Ghost of Tsushima) sono uno dei motivi principali per cui l'esclusiva PlayStation ha riscosso pregevoli consensi di critica e pubblico, attirando l'attenzione di migliaia di giocatori in tutto il mondo.

A conti fatti si tratta di una preferenza prettamente soggettiva, ma comunque ci interessa conoscere il vostro parere: preferite il Far West di Red Dead Redemption II oppure il Giappone Feudale di Ghost of Tsushima?