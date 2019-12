Red Dead Redemption 2 vs Halo Reach: chi ha venduto di più al lancio su Steam?

Halo The Master Chief Collection e Red Dead Redemption 2 hanno fatto il loro debutto su Steam la scorsa settimana, ma come stanno andando le vendite in questi primi giorni di commercializzazione sul marketplace di Valve?

Secondo alcune stime basate su dati di SteamCharts, Halo Reach sarebbe in rampa di lancio per raggiungere quota un milione di copie vendute mentre Red Dead Redemption 2 avrebbe registrato tra i 250.000 e i 500.000 download dal 5 dicembre scorso.

Halo The Master Chief Collection ha segnato un picco di 93.305 utenti connessi in contemporanea mentre il gioco Rockstar non ha mai superato i 41.163 giocatori, non riuscendo a entrare nella classifica dei dieci titoli più giocati su Steam. Si tratta di numeri molto lontani rispetto a quelli di GTA V, capace di coinvolgere 250.000 giocatori al lancio su PC, tuttavia per analizzare questo risultato è necessario tenere conto di molti fattori.

Red Dead Redemption 2 è stato pubblicato lo scorso anno su console mentre su PC il gioco è stato lanciato a novembre su Rockstar Launcher ed Epic Games Store, arrivando solo un mese dopo su Steam, fattore che potrebbe aver limitato le vendite sulla piattaforma.

Non si tratta necessariamente di numeri negativi, considerando che Red Dead Redemption 2 ha comunque raggiunto la vetta delle classifiche di Steam, restando però al comando solo per poche ore. Non è escluso che molti giocatori stiano aspettando uno sconto prima di procedere con l'acquisto del gioco, pratica comune per i nuovi debutti su PC.