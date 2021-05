Red Dead Redemption 2: il western di Rockstar in VR grazie a una mod

Red Dead Redemption 2 offre un'ambientazione di gioco sorprendentemente viva e ricca di dettagli, capace di settare un nuovo standard per i giochi open world. Il western di Rockstar Games è ora esplorabile in tutta la sua bellezza in VR su PC grazie alla pubblicazione di una nuova mod.

La mod è stata sviluppata da Luke Ross, che qualcuno di voi potrà ricordare per via del lavoro simile svolto con la mod VR di Grand Theft Auto V. Dal momento che la tecnologia alla base di Red Dead Redemption 2 utilizza in parte quella già impiegata da Rockstar con GTA V, è stato un compito relativamente semplice per il modder riuscire a creare questo nuovo contenuto.

In cima alla notizia potete dare uno sguardo ad un video gameplay che mette in mostra la mod in azione. Come potete osservare, il movimento della telecamera risulta abbastanza fluido, con il giocatore che è in grado di muovere la testa per uscire dalla copertura e sparare ai nemici estendendo il braccio. La mod è disponibile solo per la modalità single player al momento, ma consente di giocare l'intera campagna di Red Dead Redemption 2 con la realtà virtuale abilitata. Persistono tuttavia dei casi in cui la visuale torna per dei brevi istanti in terza persona, come quando Arthur lancia via dei nemici da un treno.

Un altro contro è rappresentato dal fatto che la mod non supporta attualmente alcun motion controller per VR, obbligando quindi i giocatori ad utilizzare dei pad standard per trasmettere gli input di gioco. Alcuni utenti, inoltre, hanno segnalato dei problemi di motion sickness dal momento che il titolo include lunghe sezioni di esplorazioni a cavallo.



Un'altra mod per la versione PC del western game consente di sfidare a duello qualunque personaggio presente nel mondo di Red Dead Redemption 2.