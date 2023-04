Red Dead Redemption 3: come potrebbe essere il prossimo RDR di Rockstar

Sono passati quasi cinque anni dall'uscita sul mercato di Red Dead Redemption II, e sebbene tutte le attenzioni di Rockstar Game siano ovviamente puntate sulla produzione di GTA VI, è ormai tempo di iniziare a farsi qualche domanda anche sul futuro dell'altra amatissima serie della compagnia newyorkese.

Naturalmente, nel momento in cui scriviamo non si conosce ancora alcun dettaglio, anche minimo, su un eventuale nuovo gioco del brand, anche se a fine 2021 un leak aveva acceso le speranze su Red Dead Redemption 3: di conseguenza, proveremo ad immaginare come potrebbe essere, e a descrivere quello che vorremmo vedere in un titolo del genere, supponendo che venga pubblicato per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di procedere, tuttavia, vi avvisiamo che potreste incappare in spoiler pesanti sulla trama dei primi due capitoli della serie, e vi consigliamo dunque di non proseguire con la lettura nel caso non li abbiate ancora terminati.

Trama Red Dead Redemption 3

Dal punto di vista narrativo, perRockstar avrebbe probabilmente: creare un altro prequel della serie per raccontare le vicende della banda diprima dell'assalto fallito a(che diventerebbe di fatto l'evento di congiunzione tra il secondo e il terzo capitolo), oppure riprendere il finale dele raccontare tramite sequel la storia di, il figlio diDi queste due possibilità, la prima sarebbe probabilmente la più adatta per un nuovo capitolo, poiché permetterebbe di spiegare in che modo il gruppo di criminali capitanato da Dutch Van Der Linde si è formato, e le avventure vissute dai suoi componenti prima delle vicende di Blackwater.

In questo caso, vi sarebbe anche molto spazio di manovra per approfondire le storie personali dei tanti personaggi che abbiamo imparato ad amare (e talvolta odiare) in RDRII. Di contro, un capitolo avente come protagonista un Jack Marston ormai adulto potrebbe avere poco da raccontare, soprattutto a causa dell’eventuale collocazione temporale delle vicende, che dovrebbero essere successive al 1914, anno in cui è ambientato l’epilogo di Red Dead Redemption, l’ultimo atto in ordine cronologico di tutta la serie, almeno per ora.

Se infatti già in Red Dead Redemption II, ambientato nel corso del 1899, Rockstar ha voluto sottolineare e raccontare il sempre più difficile rapporto tra i fuorilegge come Arthur Morgan ed un mondo che ormai si avvia alla modernità, sarebbe sicuramente complicato immaginare un capitolo della serie ambientato almeno altri 15 anni dopo.

Gameplay

Sul fronte del gameplay, allo stato attuale delle cose è facile immaginare che per un eventuale terzo capitolo della serie Rockstar possa riprendere l’impianto ludico presentato in Red Dead Redemption II, caratterizzato da un profondo e realistico motore fisico e un gunplay piuttosto solido, anche se molto criticato da una parte del pubblico. Limando i difetti riscontrati in RDRII, gli sviluppatori potrebbero dunque proporre un gameplay parzialmente simulativo ma mai frustrante, in grado di restituire ottimi feedback al giocatore sia durante le fasi di gioco più concitate, sia durante i momenti più rilassati, dedicati all’esplorazione e alle attività secondarie.

Comparto tecnico

Dal punto di vista del comparto tecnico, un eventuale Red Dead Redemption III pubblicato esclusivamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S (e perché no, anche sulle console della prossima generazione) sarebbe sicuramente in grado di mostrare un comparto tecnico generale straordinario, con una grande qualità visiva a tutti i livelli. Rockstar è infatti una delle software house più capaci da questo punto di vista, e lo stesso Red Dead Redemption II si è dimostrato tecnicamente meraviglioso per l'epoca in cui è stato pubblicato (al netto di alcune sbavature dovute alla scarsa potenza dell’hardware) pur girando su PS4 e Xbox One.

In ogni caso, il futuro della serie è molto probabilmente al sicuro, considerando che Red Dead Redemption 2 ha venduto almeno 50 milioni di copie. E voi come lo immaginate il prossimo capitolo principale della serie western? Diteci la vostra tra i commenti!