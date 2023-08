Red Dead Redemption 3: cosa vogliamo dal futuro del western Rockstar

D'accordo, l'epica storia dei giochi western non comprende solo Red Dead Redemption, ma l'incredibile seguito della saga targata Rockstar impone delle riflessioni sul futuro dell'IP. Rituffiamoci allora nelle atmosfere della Frontiera per provare a ipotizzare le novità ludiche, narrative e grafiche di RDR 3.

Con gli ottimi archi narrativi tratteggiati dagli autori della Grande R per dare forma alla storia di John Marston e Arthur Morgan, l'asticella delle aspettative per la trama di Red Dead Redemption 3 non può che essere altissima. La grande esperienza maturata in tal senso da Rockstar potrebbe quindi riflettersi in una trama dai toni epici e, al tempo stesso, tragici, con personaggi segnati da un passato difficile che possa tracciare un solco profondo tra le diverse scelte morali da compiere nel corso della campagna principale e delle missioni secondarie. E questo, a prescindere dalle considerazioni sul periodo storico, sull'eroe di RDR 3 e sui suoi legami con i protagonisti dei capitoli passati.

L'altro tema che ricorre ciclicamente nelle discussioni sul futuro di Red Dead Redemption è quello del comparto tecnico: ripensando all'eccezionale lavoro svolto da Rockstar nella ricostruzione della Frontiera, i fan della serie si attendono da RDR 3 un vero e proprio balzo generazionale, e non solo dal punto di vista grafico. Perché ciò che ha reso RDR e Red Dead Redemption 2 delle pietre miliari dell'industria dell'intrattenimento videoludico non è tanto l'impatto visivo e 'scenico' della Frontiera, quanto piuttosto l'immersività, il realismo e l'autenticità di ogni singolo elemento che concorre a plasmare la scena interattiva, dal comportamento degli animali alla ricostruzione degli edifici e dei capi d'abbigliamento.

In ultima analisi, ci sono poi da considerare le possibili modifiche apportate da Rockstar per evolvere il gameplay. Una maggiore attenzione su aspetti come l'accessibilità e la personalizzazione dei controlli, ad esempio, potrebbero superare le criticità ravvisate nelle meccaniche sparatutto di RDR 2, e lo stesso dicasi per le dinamiche di gameplay legate all'interazione ambientale, all'esplorazione free roaming e alle cavalcature. Anche l'innesto di elementi gestionali (ad esempio per la creazione della casa e del ranch dell'eroe) o l'aggiunta di funzionalità free roaming ispirate al Roleplay e alle mod sulle professioni di Red Dead Redemption 2 potrebbero rendere ancora più ricca e stratificata l'offerta ludica, e narrativa, di RDR 3.

