Red Dead Redemption 3 si farà: l'attore di Arthur Morgan ne è sicuro

In queste ore non si fa che parlare del primo trailer di GTA 6, ma ci sono dei fan di Rockstar Games che continuano ad attendere eventuali novità riguardanti il futuro della serie di Red Dead Redemption.

Roger Clark, attore che interpreta Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, si è lasciato andare ad alcune considerazioni sui progetti attuali di Rockstar Games, che al momento è naturalmente concentrata sul franchise di Grand Theft Auto. Secondo l'attore, GTA V, che ad oltre dieci anni dal lancio continua ad essere sulla cresta dell'onda, non dovrebbe essere abbandonato dagli sviluppatori - afferma Clark -, che dovrebbero invece far coesistere il progetto di GTA Online con GTA 6.

"Mi sono reso conto che non c'è alcun motivo per cui GTA V online debba rallentare. La grafica regge ancora, è ambientato in una città completamente diversa. GTA VI non lo sostituirà, saranno entrambi disponibili per il nostro divertimento. Rockstar si spingerà ancora più in alto nella stratosfera", le parole di Clark evidentemente entusiasta per il futuro della software house.

Andando leggermente fuori tema, un utente ha chiesto all'attore cosa ne sarà invece della serie di Red Dead Redemption, e se mai si farà un terzo capitolo della serie. Sebbene ritenga che il secondo capitolo abbia raccontanto appieno la sua storia, Clark sembra convinto: prima o poi, Red Dead Redemption 3 si farà.

"Sono certo che un giorno vedremo RDR3. Quando accadrà, non ne ho assolutamente idea. Non contare nemmeno sul coinvolgimento di Arthur. La sua storia è stata raccontata, credo". Sicuramente parlare di del futuro della serie western è ora prematuro, ma chissà che Rockstar non decida prima o poi di proseguire la sua avventura nel Far West.