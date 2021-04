Red Dead Redemption 3? L'interprete di John Marston tornerebbe al volo!

Continuano a trovare diffusione rumor su di una Red Dead Redemption Remaster, ma c'è già a chi pensa ancora più in grande, domandandosi se vi siano speranze per un futuro Red Dead Redemption 3.

Un quesito che è stato sottoposto di recente a Rob Wiethoff, attore interprete del personaggio di John Marston all'interno della saga videoludica dalle atmosfere western. Nel corso di un'intervista, quest'ultimo ha commentato la possibilità di poter tornare sulla scena per poter prestare ancora la propria voce all'antieroe. "Se dovessero propormelo, - ha esordito Whietoff al pensiero del ritorno in un Red Dead Redemption 3 - tornerei di sicuro. E se non dovessero contattarmi, sarei comunque certo che si tratterebbe di un gioco davvero, davvero grandioso, esattamente come gli altri due. Se fosse per me, ad ogni modo, lo farei al volo".



Rob Whietoff, ad ogni modo, sembra aver apprezzato l'atmosfera in casa Rockstar Games, e sarebbe disposto a collaborare con la software house anche in altre saghe. "Se Rockstar dovesse chiamarmi e dirmi 'Abbiamo un ruolo per te che non ha a che fare con Red Dead Redemption, non sarai John Marston'. Che si tratti di un ruolo piccolo oppure grande, in una storia completamente differente, lo farei comunque. Adorerei farlo, è un lavoro che amo e amo il team".



Nel frattempo, sempre in casa Rockstar, non cessano i rumor su di GTA 6, anch'esso mai ufficialmente annunciato dalla software house, esattamente come una Red Dead Redemption Remaster o un Red Dead Redemtpion 3.