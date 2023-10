Red Dead Redemption 3 è inutile? Su Reddit, c'è chi proprio non lo vuole

Quanti di voi attendono con ansia notizie su Red Dead Redemption 3? Probabilmente molti, ma come riporta GamingBible, c'è anche chi si dice assolutamente contrario ad un nuovo episodio della seari Western di Rockstar Games.

Un topic su Reddit (in verità non recentissimo, ma tornato recentemente alla ribalta su social e forum) aperto da ayyLumao inizia con "Opinione impopolare: non penso che Red Dead Redemption 3 sia necessario, non dovrebbe essere sviluppato secondo me", l'autore continua poi sottolineando come l'avventura sia conclusa e non ci sia altro da dire, Red Dead Redemption e RDR2 mettono fino ad una vera epopea che non ha bisogno di un seguito.

Il topic ha ricevuto numerose risposte di utenti che la pensano in maniera molto simile, c'è chi dice che i due Red Dead Redemption siano giochi perfetti e come tali non necessitano di alcun sequel, tantomeno di remake o nuove versioni. "Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2 sono due capolavori senza tempo" e proprio per questo c'è chi non vorrebbe proseguire oltre, per non rischiare di snaturare la serie con giochi superflui.

Secondo un rumor, Red Dead Redemption 3 sarebbe in sviluppo dal 2019, al momento però Rockstar Games non ha mai annunciato un sequel di RDR2. E voi cosa ne pensate di questa diatriba?