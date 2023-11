Red Dead Redemption: 5 momenti indimenticabili dell'avventura di John Marston

Esattamente come il secondo capitolo della serie, che ne rappresenta in realtà un prequel narrativo, Red Dead Redemption è ricco di scene e momenti di gioco davvero emozionanti e memorabili, che hanno lasciato sicuramente un segno indelebile nei cuori e nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il piacere di giocare al titolo Rockstar Games.

Prima di proseguire, tuttavia, vi avvisiamo che potreste incappare in pesanti spoiler sul primo capitolo di Red Dead Redemption. Inoltre, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete anche recuperare la lista dei 5 momenti indimenticabili di Red Dead Redemption 2.

La morte di John Marston

Questa è sicuramente la scena più emozionante, impattante e straziante per il giocatore dell'intera avventura. Dopo aver passato molto tempo a collaborare con gli agenti governativi per rintracciare - ed eliminare - gli ex membri della banda di Dutch van der Linde ancora vivi, John torna al suo ranch, dove spera di poter finalmente vivere in pace con la moglie Abigail e il figlio Jack. Purtroppo per loro, gli agenti governativi lo raggiungono per finire il lavoro, e dopo aver circondato il suo fienile lo crivellano di colpi, nonostante l'eroica resistenza tentata da John. In questa scena muore in maniera crudele il protagonista assoluto del gioco, lasciando il giocatore stupefatto e arrabbiato.

L'arrivo in Messico

Durante la ricerca e l'inseguimento nei confronti di Bill Williamson e Javier Escuella, John si ritrova costretto ad attraversare il confine territoriale con il Messico. La resa scenica di questa fase dell'avventura è davvero magistrale, e permette al giocatore di godersi il viaggio e al contempo immedesimarsi del protagonista, provando le sue stesse, contrastanti emozioni.

Jack sulla tomba dei genitori

Alcuni anni dopo la morte di John Marston, il gioco ci mette nei panni del figlio Jack, ormai cresciuto e intento a cercare di vendicare il padre, rintracciando gli agenti governativi che tradirono la sua fiducia uccidendolo. È in questa fase del gioco - che rappresenta sostanzialmente l'epilogo - che Jack torna al ranch dove in passato ha vissuto con i genitori, e visita la tomba del padre e della madre, morta per una malattia pochi anni dopo la dipartita di John e seppellita dallo stesso Jack di fianco al marito. Si tratta di una scena davvero molto toccante ed emozionante, che testimonia il vero amore che ha unito John e Abigail durante le loro vite.

L'ultimo scontro con Dutch

Questo momento dell'avventura di Red Dead Redemption risulta ancora più impattante dopo aver giocato Red Dead Redemption 2, e aver conosciuto più a fondo la storia della banda di Dutch. In questa scena, John raggiunge l'avversario nel suo ultimo rifugio, e prima di eliminarlo intrattiene un'ultima conversazione con lui, il cui significato e impatto emotivo risulta appunto più chiaro ed intenso dopo aver completato il secondo capitolo della serie.

L'assalto a Fort Mercer

Questa specifica missione principale, che vede John e gli uomini del governo impegnati a tentare di catturare Bill Williamson trincerato all'interno della sua fortezza, è indubbiamente il momento più cinematografico del gioco, almeno dal punto di vista dell'azione e dell'adrenalina. Durante la missione, infatti, il giocatore dovrà sconfiggere una enorme quantità di nemici, anche con l'ausilio di una mitragliatrice fissa a canne rotanti, un'arma straordinariamente potente.

A proposito della serie western di Rockstar Games, ecco a voi una lista delle frasi leggendarie pronunciate da Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2.