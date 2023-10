Red Dead Redemption a 60fps: il confronto tra tutte le versioni PlayStation

Grazie ad una nuova patch pubblicata da Rockstar Games, Red Dead Redemption ora va a 60fps su PS5 in retrocompatibilità, perfezionando ulteriormente la tenuta tecnica del capolavoro western pubblicato originariamente nel 2010 e riproposto lo scorso agosto anche su PlayStation 4 (e Nintendo Switch).

L'arrivo dell'aggiornamento è dunque l'occasione per il noto canale Youtube ElAnalistaDeBits per fare un nuovo, ricco video-confronto tra tutte le versioni PlayStation disponibili di Red Dead Redemption, partendo dall'edizione PS3 e passando per PS4 e PS4 Pro, fino ad analizzare il gioco in azione su PS5 grazie alla retrocompatibilità. In termini di framerate non c'è molta discussione: soltanto sulla console Sony di attuale generazione è possibile raggiungere i 60fps con l'Update 1.03, laddove tutte le altre edizioni PlayStation non vanno ovviamente oltre i 30fps.

Passando alla risoluzione, il video di ElAnalistaDeBits mette in evidenza l'evoluzione tecnica di Red Dead Redemption: se infatti l'originale edizione PS3 del 2010 arriva a 640p, su PS4 Standard si toccano invece i 1080p, mentre il balzo in avanti più consistente lo registrano PS4 Pro e PS5 grazie ai loro 2160p. Seppur gradita, la patch 1.03 ha comunque generato alcune discussioni: Digital Foundry si è domandato perché la patch di Red Dead Redemption per i 60fps è arrivata solo ora e non subito al lancio della riedizione PS4 lo scorso agosto.