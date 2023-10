Red Dead Redemption a 60fps su PS5: i giocatori aumentano dopo la patch

A sorpresa, a inizio ottobre Rockstar Games ha pubblicato la patch che abilita i 60fps su Red Dead Redemption, ma solo su PlayStation 5 (dalla versione PS4 emulata). Sembra che questa manovra abbia fatto molto bene al gioco, che a visto aumentare il numero di giocatori secondo il sito TrueTrophies.

Le statistiche del portale parlano di un aumento pari al 16.12% rispetto ai giorni precedenti la pubblicazione dell'aggiornamento, questo vuol dire un certo numero di giocatori ha ripreso in mano il gioco dopo l'aggiunta del supporto per i 60fps, segno evidente di come questa opzione sia tenuta in grande considerazione dal pubblico.

I test di Digital Foundry su Red Dead Redemption a 60fps sono positivi ma ci si chiede come mai l'aggiornamento sia arrivato solo ora e non poco dopo il lancio, avvenuto ad agosto. In ogni caso una aggiunta sicuramente gradita, come detto, e che ha portato come risultato un aumento del numero dei giocatori attivi su Red Dead Redemption per PlayStation 5.

Red Dead Redemption è uscito ad agosto su PS4 e Switch mentre non ci sono versioni native per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche se come detto l'edizione per PlayStation 4 funziona senza problemi sulla console Sony di attuale generazione.