Red Dead Redemption abbandona PS Plus: per giocarlo torna necessaria PS3

Red Dead Redemption, il cult di Rockstar Games che nel 2010 ci ha portato nel vecchio West per vestire i panni di John Marston, è stato rimosso dal catalogo di PlayStation Plus e non è più disponibile per essere giocato via streaming tramite il servizio di casa Sony.

Dopo sei anni di permanenza in parte su PlayStation Now e in parte nella versione rinnovata del PlayStation Plus, Red Dead Redemption lascia dunque i servizi di gaming in streaming di Sony e diventa completamente inaccessibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. Per continuare a giocare il western game sulle piattaforme Sony, quindi, sarà necessario rispolverare la vostra PlayStation 3.

Sebbene non abbia mai fatto proclami al riguardo, Sony aveva da tempo indicato che Red Dead Redemption avrebbe lasciato il suo servizio di streaming. Il titolo è ora disponibile su console di nuova generazione solo tramite la retrocompatibilità offerta da Xbox che, come sottolineato da videotech su Twitter, permette anche di godersi il gioco in risoluzione 4K grazie ai miglioramenti tecnici apportati da Microsoft.

Se da un lato Grand Theft Auto 5 è stato lanciato su tre generazioni di console, l'originale Red Dead Redemption rimane ad oggi un gioco per Xbox 360 e PlayStation 3. Per ragioni note solo alla stessa Rockstar, non è mai nemmeno stato lanciato ufficialmente un port per PC. Secondo i rumor, inoltre, Red Dead Redemption Remastered è stato cancellato insieme alla rimasterizzazione di GTA 4 in quanto Rockstar ha deciso di concentare tutti i suoi sforzi su GTA 5.