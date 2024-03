Red Dead Redemption si aggiorna su PlayStation e Switch: cosa cambia con la patch 1.04?

A sorpresa, le versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch di Red Dead Redemption si sono aggiornate ricevendo la nuova Patch 1.04. Cosa c'è di nuovo? Ve lo diciamo subito, ma non aspettatevi nulla di davvero sostanzioso.

Red Dead Redemption | Patch 1.04 per PS4 e Switch

È stata aggiunta una schermata Termini di servizio (ToS);

Sono stati apportati miglioramenti alla stabilità del gioco.

Come avete avuto modo di scoprire leggendo il changelog ufficiale comunicato da Rockstar Games, la nuova Patch 1.04 di Red Dead Redemption per PlayStation 4 e Nintendo Switch si è limitata ad aggiungere una nuova schermata con i termini del servizio e apportare una serie di non meglio specificati miglioramenti alla stabilità dell'esperienza di gioco. La compagnia di sviluppo non ha fornito informazioni precise in merito, ma siamo senza dubbio felici di apprendere che a distanza di molti mesi dalla pubblicazione (avvenuta nell'agosto del 2023 per quanto riguarda queste specifiche versioni del gioco) si sta ancora impegnando nella sua ottimizzazione.

Un intervento ben più importante è stato effettuato lo scorso ottobre, quando la Patch 1.03 di Red Dead Redemption ha sbloccato i 60fps in retrocompatibilità su PS5 spingendo un gran numero di giocatori a ritornare nel Selvaggio West, felici di poter finalmente galoppare e duellare ad una fluidità prima preclusa su console.

