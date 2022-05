Red Dead Redemption: quanti anni hanno Arthur Morgan e John Marston?

I due capitoli di Red Dead Redemption sviluppati da Rockstar Games hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati anche grazie alle loro storie e, in particolare, per la caratterizzazione dei loro protagonist: John Marston nel primo capitolo, e Arthur Morgan in Red Dead Redemption II.

Vi siete mai chiesti quanti anni hanno i due protagonisti di Red Dead Redemption? Partendo proprio da John Marston, il mai dimenticato personaggio principale del primo episodio nasce nel 1873, figlio di un immigrato scozzese e di una prostituta. Considerato che gli eventi del primo capitolo si svolgono durante il 1911, ciò significa che Marston ha 38 anni. Quando invece compare per la prima volta in Red Dead Redemption II, la cui storia inizia nel 1899, Marston è ancora molto giovane avendo infatti 22 anni.

Passando per l'appunto al protagonista del secondo episodio, Arthur Morgan nasce nel 1863, figlio di Lyle e Beatrice Morgan. All'inizio degli eventi di Red Dead Redemption II, dunque, Morgan ha 36 anni. La prima volta che i due pistoleri si incontrano nella saga è invece nel 1885: all'epoca Marston era ancora giovanissimo, dodicenne per la precisione, con Morgan all'epoca ventiduenne.

