Red Dead Redemption: in che anno è ambientato il gioco western di Rockstar?

Uscito nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360, Red Dead Redemption è stato uno dei più grandi successi della storia Rockstar, che ha saputo stregare milioni di giocatori grazie soprattutto all'ambientazione nel far west che ha dato vita a un vero e proprio spaghetti western in salsa videoludica.

Vi ricordate con esattezza in che anno è ambientato il successore spirituale di Red Dead Revolver? L'avventura prende il via nel 1911, in un'epoca in cui il mito della frontiera americana (nota anche come Vecchio West o Selvaggio West) e di tutte le usanze folkloristiche collegate ad esso si stanno lentamente avvicinando al loro definitivo tramonto. Protagonista dell'avventura è John Marston, ex fuorilegge la cui famiglia è tenuta in ostaggio dal governo, che lo ricatta ordinandogli di compiere incarichi per conto loro. Data la situazione a Marston non resta altro da fare se non seguire le direttive dei potenti aguzzini. La sua missione è portare alla giustizia i tre ex membri della sua gang.

Il primo Red Dead Redemption ha riscosso grandi consensi di critica e pubblico, raggiungendo notevoli risultati commerciali: al febbraio 2017 sono state distribuite in tutto oltre 15 milioni di copie del titolo Rockstar. Di recente ci sono stati rumors sulla remastered di Red Dead Redemption, sebbene al momento non si siano concretizzati. Otto anni dopo, nell'ottobre del 2018, Rockstar metterà in vendita l'attesissimo seguito: ecco a voi la recensione di Red Dead Redemption 2.