Red Dead Redemption arriva in edizione fisica su PlayStation 4 e Nintendo Switch

Venerdì 13 cade giusto a pennello per annunciare l'arrivo della versione fisica di Red Dead Redemption su PlayStation 4 e Nintendo Switch, il cui porting comprende per l'appunto anche lo spaventoso DLC Undead Nightmare.

A partire da oggi, il gioco dalle tinte western firmato da Rockstar Games sarà disponibile anche in versione fisica sia nel Negozio di Rockstar, sia presso altri rivenditori selezionati.

In questa versione, che non vuole essere né un remake e né una remaster, possiamo rivivere l'avventura di John Marston in Red Dead Redemption in un porting che ci ci dà la possibilità di provare uno dei videogiochi più apprezzati nel panorama videoludico.

Undead Nightmare, invece, è perfetta per il periodo di Halloween, trattandosi dell'espansione che introduce una campagna per giocatore singolo a sé stante che segue il personaggio John Marston mentre cerca di trovare una cura a un'epidemia dei non morti altamente contagiosa.

Con l'ultima patch, peraltro, sarà possibile giocare l'intera esperienza di Red Dead Redemption a 60 FPS in retrocompatibilità su PlayStation 5.

Si tratta sicuramente di un'ottima occasione per rigiocarlo, se ci è rimasto nel cuore, o di recuperarlo, se a suo tempo non abbiamo avuto la possibilità. In entrambi i casi, può tornarvi utile la nostra guida con i trucchi di Red Dead Redemption.