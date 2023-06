Red Dead Redemption avvistato e valutato in Corea: remaster o remake in arrivo?

A sorpresa, The Game Rating and Administration Committee of Korea (ente che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo nel paese asiatico) ha valutato Red Dead Redemption lo scorso 15 giugno. Un gioco uscito la bellezza di tredici anni fa... c'è qualcosa che dobbiamo sapere?

L'ente di classificazione identifica il gioco con il codice "CC-NV-230615-001" dve la sigla NV indica i giochi per console e NP si riferisce ai giochi per PC. Red Dead Redemption è uscito a maggio 2010 su PS3 e Xbox 360, ad oggi non è mai stato pubblicato su PC o altre piattaforme, sempre nel 2010 è uscita l'espansione Undead Nightmare, anche in questo caso solo su PS3 e Xbox 360.

La scorsa estate si era parlato di una remaster di Red Dead Redemption cancellata da Rockstar Games, negli anni effettivamente si sono rincorsi numerosi rumor che volevano RDR in arrivo su PS4 e Xbox One prima e su PS5 e Xbox Series X/S poi, ad oggi però nulla si è concretizzato e tutto tace per quanto riguarda una possibile edizione rimasterizzata del gioco Western.

Si è parlato anche di un remake d Red Dead Redemption e chissà che Rockstar Games e Take-Two non stiano preparando una sorpresa in tal senso. Lo scopriremo nel prossimo futuro.