Red Dead Redemption come GTA The Trilogy: Remastered 'Plus' in arrivo?

È tempo di indiscrezioni in casa Rockstar Games, con il ritorno di fiamma di diverse voci di corridoio legate alle ultime attività della talentuosa software house.

I rumor si originano in questo caso dalla Francia, dalla quale un noto insider - che ha in passato dimostrato di poter correttamente anticipare alcune informazioni sul team di sviluppo USA - si è catturato l'attenzione del pubblico. Stiamo parlando di Rockstar Mag, che nel mese di settembre ha condiviso informazioni che solo ora stanno trovando ampia diffusione. Accanto a molteplici indiscrezioni su di uno sviluppo tormentato per GTA VI, quest'ultimo è tornato in particolare a far parlare di un presunto rifacimento di Red Dead Redemption.

Stando a quanto affermato dall'insider francese, Rockstar Games avrebbe in programma una Red Dead Redemption Remastered per PC e console di attuale generazione. A dispetto del nome, le caratteristiche di tale produzione sarebbero apparentemente molto vicine a quelle dell'imminente Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition. Si tratterebbe dunque di un aggiornamento destinato ad andare oltre un semplice upgrade della risoluzione del primo Red Dead Redemption, per una sorta di "Remastered Plus". Con il novembre 2021 dedicato al ritorno della trilogia di GTA tuttavia, conclude l'insider, l'uscita di Red Dead Redemption Remastered sarebbe ancora abbastanza lontana.



Impossibile al momento valutare la veridicità di quanto riferito da Rockstar Mag: non resta dunque che pazientare e attendere eventuali conferme o smentite da Rockstar Games.