Red Dead Redemption: come guadagnare tanti soldi facilmente

State giocando a Red Dead Redemption su PlayStation 4 o Nintendo Switch e avete bisogno di un piccolo gruzzoletto per fare compere presso i vari mercanti? Nessun problema, poiché in questa guida vi spiegheremo quali sono le principali fonti di denaro nel titolo Rockstar Games.

Caccia

Il principale metodo per accumulare soldi in Red Dead Redemption è sicuramente quello di andare a caccia. Eliminando i nemici con armi che non ne rovinano la pelliccia (se usate un fucile a pompa su un coniglio, ad esempio, esploderà non lasciandovi nulla da saccheggiare) potrete avvicinarvi alla carcassa dell’animale per interagirvi: in questo modo, John Marston la scuoierà, ricavandoci materiali preziosi che potrete poi rivendere al miglior offerente. Se volete massimizzare i profitti, vi suggeriamo di recarvi nell’area della mappa chiamata Tall Trees, in cui non dovrebbe essere così difficile imbattersi negli orsi grizzly, la cui pelliccia è davvero preziosa.

Taglie

Ad essere parecchio remunerative in Red Dead Redemption sono anche le taglie. Andare a caccia dei ricercati è sicuramente uno dei modi più rapidi per fare cassa, a patto però di consegnare i fuorilegge vivi. Eliminare il bersaglio è sicuramente più semplice, ma incaprettarlo e consegnarlo allo sceriffo più vicino permette di ottenere il doppio del denaro come ricompensa finale. Chi volesse guadagnare cifre molto alte dalle taglie deve proseguire nella storia ed approdare a Blackwater, il centro abitato in cui si possono ricevere anche 600 dollari per un criminale acciuffato.

Mini-giochi

Un altro modo per gonfiare il portafoglio di John Marston in Red Dead Redemption è partecipare ai vari mini-giochi. Avere successo in alcune di queste attività permette di ottenere cifre più o meno importanti, anche in relazione alla difficoltà del mini-gioco che si sta affrontando. Potreste ad esempio rischiarvela nell’immancabile gioco del coltello o ad una partita a poker. In ogni caso, però, vi suggeriamo di salvare manualmente i progressi prima di dare il via a queste attività: in questo modo potrete ricaricare in caso di fallimento.

