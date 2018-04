Red Dead Redemption a confronto su Xbox 360 e Xbox One X

Red Dead Redemption è ora ottimizzato con Xbox One X grazie alla pubblicazione di una nuova patch che abilita il supporto 4K e altre migliorie tecniche avanzate sulla console Mid-Gen di Microsoft. Ma quali sono le reali migliorie apportate dall'aggiornamento?

Su Xbox One X, Red Dead Redemption supporta la risoluzione fino a 4K, inoltre l'update ha migliorato la resa grafica generale, la pulizia, le texture e la stabilità, dando vita a quello che è stato definito un "Enhanced Remastered". Non ci sono dettagli più precisi riguardo risoluzione e framerate ma a giudicare dai video diffusi dal canale YouTube "ElAnalistaDeBits" il lavoro svolto sembra di ottimo livello e Red Dead Redemption supporta la risoluzione dinamica fino a 4K su Xbox One X, donando al gioco un look estremamente curato e pulito rispetto alla versione Xbox 360.

Da notare come le migliorie vengano apportate non solo a Red Dead Redemption ma anche all'espansione Undead Nightmare, la quale può godere degli stessi vantaggi apportati al gioco principale. In vista del lancio di Red Dead Redemption 2 (previsto per il 26 ottobre 2018), questa è davvero una buona occasione per riscoprirlo il capolavoro Rockstar.