Red Dead Redemption: un cosplay di John Marston pronto al grande colpo

A distanza di 13 anni dall'uscita originale, il porting di Red Dead Redemption è arrivato su Nintendo Switch e PlayStation 4, e anche su PlayStation 5 attraverso la retrocompatibilità, portando la meravigliosa concezione del Far West di Rockstar Games al pubblico di nuova generazione.

Nonostante le numerose critiche, rivolte soprattutto alla natura di porting e al prezzo, Red Dead Redemption è in cima alle classifiche. La community avrebbe forse preferito un totale remake, ma la stupenda avventura di John Marston sta riuscendo ugualmente a convincere, soprattutto su Switch dove Red Dead Redemption gira al pari delle altre piattaforme.

Red Dead Redemption ha un'ottima longevità e porta i giocatori a vivere la storia del bandito John Marston, ex membro della banda di Dutch. Ormai redento, decide di vivere la sua vita in pace e serenità al fianco della moglie Abigail e del figlio Jack, ma il Bureau of Investigation minaccerà John ricattandolo. Marston è anche il co-protagonista di Red Dead Redemption, dove gli utenti questa volta controllano Arthur Morgan.

In questo cosplay di John Marston da Red Dead Redemption vediamo l'ex bandito dei Dutch pronto al suo prossimo, grande colpo. Con un abbigliamento in linea con quello del selvaggio west e una cinta fatta di munizioni a tracolla, John guarda in lontananza con la pistola ancora nel fodero. A condividere questa spettacolare interpretazione sui social è il cosplayer Rick Boer.