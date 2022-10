Red Dead Redemption: un cosplay di Sadie Adler, la donna di ferro della banda

La banda di Dutch Van Der Linde è ben nota ai giocatori di Red Dead Redemption. Se nel primo videogioco sarà fondamentale rientrare in contatto con i pochi resti originari del gruppo di criminali per motivi non proprio amichevoli, nel secondo epico lavoro di Rockstar Games si potrà rivivere uno dei periodi d'oro prima del declino.

Il protagonista non è più John Marston, bensì Arthur Morgan, un criminale che ormai è anche uno dei membri più di spicco della banda. Grazie al suo intervento - e a quello dei suoi compagni - tante vite che erano finite nelle mani della più spietata banda di O'Driscoll, come quella di Sadie Adler, una donna che si vide messa all'angolo dai brutti ceffi del gruppo, che avevano ucciso anche il marito.

Ripresasi, diventa un membro di vitale importanza per la banda, oltre che un alleato di fiducia del protagonista di Red Dead Redemption 2. Con il suo carattere forte e la voglia di gettarsi nel mezzo dell'azione, non esiterà a salvare gli amici a cui tiene di più. Questo vale sia nel videogioco che nella vita vera, come mostra questo cosplay di Sadie Adler con il fucile tra le mani, pronta a sparare a chiunque minacci ancora la sua tranquillità. Sparrowhawk si getta in quest'ambientazione da far west con le due foto in basso.

E ovviamente non possono mancare i cosplay di Arthur Morgan, il protagonista.