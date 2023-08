Red Dead Redemption: un cosplay di Sadie Adler pronta al suo prossimo colpo

Uscito nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360, Red Dead Redemption si è subito imposto come uno dei videogiochi migliori disponibili sul mercato, nonché come uno dei brand più forti di Rockstar Games, la casa madre dell'iconico Grand Theft Auto. A oltre un decennio dalla pubblicazione e un sequel sulle spalle, John Marston farà il suo ritorno.

Solamente poche ore fa è arrivato l'annuncio dell'uscita di Red Dead Redemption su PlayStation 4 e Switch. A differenza delle aspettative e dei rumor precedenti non si tratta di un remake o di una remastered, ma bensì di un porting migliorato ad hoc per i sistemi su cui il titolo farà il suo debutto. Dunque, l'avventura di John non godrà del motore grafico avanzato utilizzato nel secondo capitolo della serie.

Red Dead Redemption uscirà già ad agosto, ma solamente in versione digitale. Per l'edizione fisica, occorre attendere invece fino a ottobre. Il porting, a cura dello studio Double Eleven, ricordiamo includerà anche l'espansione a tema zombie Undead Nightmare. A ogni modo, a prepararci a questo grande ritorno ci pensa questo cosplay di Sadie Adler da Red Dead Redemption II.

Sadie Adler è la migliore amica di John Marston, affiliata alla banda di Dutch, che la salvò dall'assalto alla fattoria di suo marito dagli O'Driscoll. Bionda, con la coda intrecciata, e con una riserva di munizioni già pronte a tracolla, è pronta a un nuovo colpo alla banca di Blackwater. Ad aver condiviso questa interpretazione su Reddit è la cosplayer Competitive Ad.