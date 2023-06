Red Dead Redemption: abbiamo davvero bisogno di un remake/remaster? Sì, assolutamente

Red Dead Redemption è stato lanciato nella primavera del 2010 diventando rapidamente un cult e dando vita (otto anni dopo) ad un seguito capace di riscuotere un successo ancora maggiore, con oltre 40 milioni di copie vendute. Adesso si parla di un remake o di un remaster per il cult di Rockstar Games... ma ne abbiamo davvero bisogno?

Quando si tirano in ballo i remake e le remaster, una parte del pubblico storce inevitabilmente il naso: "ma come, ancora? Lo abbiamo giocato mille volte su mille piattaforme, pensate a fare giochi nuovi!"

Quante volte avete letto questa frase nei commenti? Noi tantissime. E se è vero che alcuni remaster remake sono forse superflui, è altrettanto vero che lamentarsi di una riedizione di Red Dead Redemption sarebbe da folli.

Gli indizi sono tante me le certezze pochissime: nei giorni scorsi Red Dead Redemption è stato valutato in Corea e nelle scorse ore è stato aggiornato il dominio web di RDR fermo da molti anni. Non è chiaro però in che modo voglia muoversi Rockstar Games, lo studio sta lavorando su una versione rimasterizzata e ottimizzata per le attuali piattaforme oppure Rockstar sta sviluppando un remake completo?

Forse la prima ipotesi è quella più probabile, una versione rimasterizzata permetterebbe al gioco di tornare a nuova vita su PC (per la prima volta in assoluto, dato che il gioco non è mai uscito su Windows), PS5 e Xbox Series X/S, permettendo ad un vasto pubblico di giocare con l'avventura di John Marston senza particolari problemi di reperibilità o compatibilità.

E questa potrebbe essere l'occasione giusta per aggiornare Red Dead Redemption 2 per PS5 e Xbox Series X, sebbene il gioco (uscito nel 2018) sia perfettamente compatibile con le ultime console Sony e Microsoft, una patch next-gen non è mai stata pubblicata.

E chissà che a questo punto, Rockstar non possa lanciare la bomba annunciando un Red Dead Redemption 3 è in fase di sviluppo... ma questo è solo un nostro sogno. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.