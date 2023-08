Red Dead Redemption: delusione dei fan, ma il gioco è in cima alle classifiche su PS Store

Si è discusso parecchio della recente manovra commerciale realizzata da Rockstar Games per il primo capitolo di una delle saghe western più apprezzate dalla community videoludica: il porting di Red Dead Redemption ha generato malcontento e delusione tra i fan, con il trailer dell'annuncio ufficiale invaso da commenti negativi.

La riproposizione di questo gioco ha portato a diverse critiche e a tanti dubbi da parte dell'utenza. Fra tutte, la domanda che più è emersa di recente è stata la seguente: che senso ha Red Dead Redemption su PS4 e Switch se non è un remake? Nonostante le discussioni che hanno preso piede in rete nei giorni che hanno seguito l'annuncio e anticipato l'uscita del gioco, Red Dead Redemption è ora uno dei giochi più in voga sul PlayStation Store.

In particolare, la riproposizione del capolavoro Rockstar continua ad oscillare tra il primo e il secondo posto dei giochi presenti sulla piattaforma digitale targata Sony. I numeri del trailer di annuncio del porting si attestano sull'ordine del milione, a dimostrazione di come, al di là dei commenti negativi e del malcontento generale, ci sia comunque un grande interesse per l'uscita del primo Red Dead Redemption su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Avete comprato Red Dead Redemption sulla console ibrida della Grande N o sull'ecosistema Sony? In caso, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. John Marston è tornato ed è tempo di ripercorrere le terre del selvaggio West in un prodotto che tenta di portare in auge il progetto di altissimo livello uscito nel 2010.