Red Dead Redemption: l'edizione fisica per Nintendo Switch in preordine su Amazon

Red Dead Redemption è un videogioco di avventura uscito nel 2010 per per PlayStation 3 e Xbox 360, sviluppato da Rockstar San Diego e pubblicato da Rockstar Games. Si tratta del prequel di Red Dead Redemption 2 uscito per PS4 e Xbox e sequel di Red Dead Revolver uscito nel lontano 2004.

Il gioco può essere definito come un vero e proprio capolavoro da parte di Rockstar Games, vincitore di ben 106 premi come videogioco dell'anno 2010. L'edizione per PS4 e Nintendo Switch è già uscita in formato digitale il 17 agosto e ora su Amazon abbiamo scovato l'edizione fisica al momento in preordine solo per la console di Nintendo, al prezzo di 49,99 euro con data di uscita prevista per il 13 ottobre.

Clicca qui per preordinare l'edizione fisica per Nintendo Switch di Red Dead Redemption

Si tratta quindi di un porting che include oltre al gioco originale anche Undead Nightmare, uno spin-off che vedrà il protagonista affrontare orde di zombie. Il gioco gira per la console di Nintendo con una risoluzione a 1080p a 30 fps. Se vi siete persi la nostra analisi del gioco, vi consigliamo di recuperarla a questo link.

Si tratta di un'ottima occasione per recuperare il titolo se all'epoca non lo avete giocato su PS3 o Xbox 360 e se avete amato il suo seguito.

