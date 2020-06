Red Dead Redemption: emergono nuovi rumor sul presunto remake per PS5 e Xbox Series X

Red Dead Redemption, il primo celebre capolavoro western targato Rockstar, ha appena compiuto dieci anni e continua a far parlare di se. Un misterioso utente del noto forum 4chan ha infatti sostenuto l'esistenza di Red Dead Redemption Remake, fornendo alcuni dettagli sull'ipotetico titolo.

Il "leaker" anonimo ha affermato che Rockstar Games sarebbe in procinto di annunciare Red Dead Redemption Remake, la cui uscita dovrebbe essere prevista per il primo o il secondo quarto del 2021. Secondo il misterioso utente la nuova versione del gioco sarebbe interamente ricostruita sul motore grafico di Red Dead Redemption 2 e dovrebbe contenere nuove meccaniche migliorate, come la caccia e la pesca, oltre a missioni del tutto inedite. Inoltre, per rimanere fedeli al comparto audio, il remake coinvolgerebbe tutti i doppiatori originali tra cui Rob Wiethoff, l'iconica voce di John Marston.

L'utente ha escluso la possibilità che Red Dead Redemption Remake possa uscire come DLC del secondo capitolo e dovrebbe essere a tutti gli effetti un gioco stand alone che includerebbe anche Undead Nightmare. Lo studio incaricato del progetto sarebbe Rockstar India, giunto ormai nelle fasi finali dello sviluppo.

Stando a quanto raccontato, Red Dead Redemption Remake dovrebbe uscire per PC, Xbox Series X e PlayStation 5. Ovviamente vi ricordiamo che tali rumor vanno presi con le pinze fino ad eventuali conferme ufficiali. Intanto i fan di Red Dead Redemption 2 hanno scoperto un sorprendente dettaglio su Arthur Morgan.