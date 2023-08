Red Dead Redemption esce anche su PC o solo su PS4 e Switch?

Come un fulmine a ciel sereno, è da poco arrivato l’annuncio di Red Dead Redemption per PlayStation 4 e Nintendo Switch che, a differenza di quanto ipotizzato dai fan, non sarà un remake con il motore del secondo capitolo. Ma sarà possibile giocare il titolo anche su PC?

Purtroppo no, dal momento che i canali ufficiali del team di sviluppo non includono alcun riferimento a versioni del gioco diverse da quelle per le console Sony e Nintendo, sulle quali arriverà prima in versione digitale e solo in un secondo momento in edizione fisica.

Se però l’intenzione di Rockstar Games è davvero quella di permettere a tutti di giocare il titolo ambientato nel selvaggio west, allora è molto probabile che in futuro vedremo arrivare il porting anche su PC. Vi ricordiamo infatti che con l’uscita di Red Dead Redemption su PlayStation 4 e Nintendo Switch, tutti i possessori di console potranno godersi l’avventura di John Marston: gli utenti PS5 potranno giocare tramite retrocompatibilità e gli utenti Xbox One/Series X|S non hanno bisogno di una nuova edizione del gioco, visto che quella 360 funziona perfettamente su entrambe le piattaforme Microsoft.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sui contenuti della versione PS4 e Switch di Red Dead Redemption.