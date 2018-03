Red Dead Redemption: un fan ha ricreato l'intera sequenza finale in versione LEGO

Avete mai provato ad immaginare come sarebbe Red Dead Redemption in versione, un talentuoso fan, non solo lo ha fatto, ma ha anche realizzato un vero e proprio corto della durata di ben 4 minuti.

Anderson non è nuovo a questo tipo di iniziative, e si nota. Nello stupendo filmato, che potete ammirare in apertura di notizia, è stata ricostruita l'intera sezione finale della campagna, probabilmente uno dei momenti più emozionanti e drammatici della recente storia videoludica. Pertanto, se non avete mai giocato a Red Dead Redemption (in tal caso, sarebbe ora di rimediare), vi consigliamo di non procedere con la visione. Tutti gli altri, invece, potranno godersi un epilogo piuttosto differente da come lo ricordavano!

Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Si tratta di un piccolo antipasto in attesa della portata principale, quel Red Dead Redemption 2 atteso per il 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Del gioco sappiamo davvero poco, dal momento che lo abbiamo visto in azione solo in un trailer e in alcune immagini.

Da diverse settimane circolano però in rete diversi rumor, secondo i quali nella componente multiplayer potrebbe anche essere inclusa una modalità battle royale. Non possiamo far altro che pazientare altri sette mesi, fortunatamente Rockstar Games ha assicurato che la data verrà rispettata e non ci saranno ulteriori rinvii.