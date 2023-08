Red Dead Redemption: fan si scagliano contro il gioco su YouTube, oltre 100 mila i dislike

No, stavolta Rockstar Games non sembra aver fatto centro: l'annuncio di Red Dead Redemption per PlayStation 4, PS5 e Nintendo Switch ha generato un'ondata di malcontento che a quanto pare s'è propagata anche su YouTube.

L'assenza di sostanziali novità grafiche, il PC snobbato ancora una volta e il prezzo di vendita elevato hanno provocato la dura reazione della comunità dei videogiocatori, che dal ritorno di una pietra miliare come Red Dead Redemption (e da Rockstar) s'aspettavano molto di più.

Nell'epoca del web gli utenti possono esprimere il proprio disappunto in molteplici modi differenti. Oltre alle numerose reaction negative reperibili sui social network, salta all'occhio anche la scarsa accoglienza ricevuta su YouTube dal trailer dell'annuncio di Red Dead Redemption per PlayStation e Switch. Come fa notare PlayStation Game Size, questo pomeriggio il filmato caricato sul canale ufficiale di Rockstar Games ha superato quota 100 mila Non mi piace, a fronte di appena 35 mila Mi piace. Il numero dei delusi supera dunque di tre volte quello dei soddisfatti; se il buongiorno si vede dal mattino, si prospetta una brutta giornata per Rockstar Games e Take-Two...

Riuscirà la compagnia a riacquisire la fiducia di questi giocatori? L'uscita del gioco è praticamente dietro l'angolo, essendo prevista su PlayStation Store e Nintendo eShop per il 17 agosto. A proposito del prezzo di vendita, che ricordiamo ammontare a 49,99 euro, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick non s'è scomposto affatto, descrivendolo come "accurato dal punto di vista commerciale".