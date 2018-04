Red Dead Redemption, Gears of War 2, Portal 2 e DarkSiders si aggiornano per Xbox One X

Dopo aver svelato l'arrivo di 19 classici Xbox su Xbox One, Microsoft ha annunciato che sei giochi Xbox 360 sono da oggi ottimizzati per Xbox One X, avendo ricevuto una patch che apporta varie migliorie tecniche ai titoli in questione.

Nello specifico, i giochi ottimizzati sono Gears of War 2, Red Dead Redemption, Portal 2, Sonic Generations, DarkSiders e Star Wars Il Potere della Forza. Tra le migliorie apportate troviamo il supporto per HDR, framerate migliorato, texture ripulite e aumento della risoluzione, sebbene al momento non ci siano dettagli precisi riguardo le ottimizzazioni di cui godranno i singoli giochi.

Major Nelson ha confermato che Gears of War 2 girerà con una risoluzione dinamica fino a 4K su Xbox One X dopo l'aggiornamento, inoltre da oggi tutti i DLC sono scaricabili gratuitamente. Nel caso di Red Dead Redemption, anche l'espansione Undead Nightmare risulta ottimizzata per One X.

Sapevate che nella giornata di ieri sono circolati rumor sull'esistenza di Gears of War 2 Ultimate Edition? Ora che il gioco è stato ottimizzato per Xbox One X, l'ipotesi di una remastered viene certamente meno, anche se non è ancora possibile escludere del tutto questa opzione.