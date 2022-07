Red Dead Redemption e GTA 4: Rockstar avrebbe cancellato le Remastered

Red Dead Redemption e Grand Theft Auto IV sono stati due dei maggiori successi di Rockstar Games nella generazione PS3 e Xbox 360, amati da critica e pubblico ed anche campioni d'incassi avendo registrato vendite stellari anche dopo il loro esordio sul mercato (avvenuto rispettivamente nel 2010 e nel 2008).

Nonostante la grande popolarità dei due titoli, però, la compagnia non li ha mai più riproposti negli anni a venire, al contrario di quanto invece fatto a più riprese con Grand Theft Auto V che, dopo il lancio su PS3 e Xbox 360 è stato poi riproposto su PS4, Xbox One, PC e infine PS5 e Xbox Series X/S. Sul finire del 2021 si era parlato di una possibile remastered per Red Dead Redemption, ma finora non si è mai concretizzata. Stesso discorso per l'avventura con protagonista Niko Bellic, dopo le voci su una remastered di GTA 4 per il 2023 volta a celebrare il quindicesimo anniversario del gioco.

Ebbene, stando a quanto scoperto dall'insider Tez2, sembra che Rockstar stesse effettivamente pianificando delle riedizioni per entrambi i titoli, con l'idea concepita già alcuni anni fa. Tuttavia, l'azienda avrebbe infine deciso di cancellare qualunque progetto sul possibile ritorno di GTA IV e Red Dead Redemption, concentrando quindi i suoi sforzi su altre produzioni.

Non ci sarebbero motivi chiari sul perché di questa mossa, ma lo stesso insider ipotizza che l'accoglienza fortemente negativa riservata a GTA Trilogy lo scorso novembre potrebbe aver spinto la compagnia a non intraprendere questa strada con gli altri due giochi. Che il destino di Red Dead Redemption e GTA IV sia davvero quello di non essere mai più riproposti in nuove versioni?