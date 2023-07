Red Dead Redemption, ancora indizi sulla Remaster: Rockstar aggiorna il logo

Si fanno sempre più numerosi gli indizi sulla possibile esistenza di un'edizione rimasterizzata di Red Dead Redemption. Oltre alla comparsa di nuove icone trofei per Red Dead Redemption, adesso sembra che Rockstar Games abbia aggiornato anche il logo della sua celebre avventura western del 2010.

A farlo notare via Twitter è stato l'insider Tez2, da sempre molto attivo su tutto ciò che riguarda la software house newyorkese, che riporta l'immagine del nuovo logo di Red Dead Redemption. Se da un lato è vero che si presenta sostanzialmente simile a quello originale, Tez2 fa notare la comparsa della dicitura "Rockstar Games Presents", mai utilizzata prima d'ora per l'avventura di John Marston.

Come se non bastasse, anche il codice sorgente del sito ufficiale di Rockstar sembra nascondere potenziali indizi sull'esistenza della Remaster: "Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver)" e "RDR1RSP" compaiono tra i riferimenti, con quest'ultimo codice che secondo l'ipotesi dell'insider potrebbe stare a significare "Red Dead Redemption 1 Remaster Single Player", suggerendo così l'eventualità che la Remastered offrirà solo l'avventura per giocatore singolo e non la componente multiplayer vista nel classico originale.

Non bisogna inoltre dimenticare che Take-Two ha in programma di ripubblicare due giochi già lanciati in passato come rivelato dall'azienda nel suo ultimo report finanziario: l'ipotesi che Red Dead Redemption Remaster stia per diventare realtà sembrano dunque divenire sempre più concrete.