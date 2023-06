Red Dead Redemption, ancora inizi sulla Remastered: cambiano le icone dei trofei

Si alimentano sempre di più le speranze sul possibile ritorno dell'originale Red Dead Redemption, presumibilmente attraverso una Remastered. Dopo che Red Dead Redemption è stato valutato in Corea del Sud e l'aggiornamento del dominio web, un'ulteriore modifica apparsa sul Social Club di Rockstar Games genera sospetti.

Come dimostrato da un'immagine pubblicata su Imgur, Rockstar ha cambiato le icone dei trofei relativi all'avventura western con protagonista John Marston: si tratta di modifiche minori che non vanno a stravolgere il design complessivo, tuttavia prendendo come esempio l'obiettivo "Un'anima selvaggia", lo stesso della foto comparsa in rete, si nota come i colori rosso e nero siano adesso molto più forti, mentre il simbolo del dollaro appare lievemente rimaneggiato rispetto alla vecchia icona.

Chiaramente si tratta di modifiche sulla carta di poco conto e che non dovrebbero avere chissà quale significato, tuttavia il fatto che Rockstar abbia fatto questi piccoli rinnovamenti proprio a ridosso di tutte le voci di corridoio sulla presunta esistenza di una riedizione di Red Dead Redemption fanno pensare che, forse, qualcosa si starebbe muovendo per davvero.

Il gioco originale venne pubblicato su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2010, per non essere mai più riproposto in seguito. Che i tempi siano maturi per una Remastered sulle attuali console con tanto di uscita di Red Dead Redemption su PC? Non resta che attendere comunicazioni concrete da parte di Rockstar.