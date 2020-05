Red Dead Redemption 2: lupi e puma giganti, la mod che non sapevate di volere

Avete mai sognato di cavalcare animali giganti in Red Dead Redemption 2? Probabilmente no, o forse solamente in qualche fugace viaggio della vostra immaginazione... fatto sta, che adesso è davvero possibile farlo grazie ad una nuova mod!

Se bazzicate nel mondo del modding di Grand Thet Auto, probabilmente conoscete già JulioNIB, che ha portato nel mondo criminale di Rockstar Games personalità come Tony Hawk e squali di grossa taglia. Di recente si è messo all'opera anche su Red Dead Redemption 2 sfornando una mod chiamata "RDR2 Pig Rider wtf" che permette ai fuorilegge della frontiera di cavalcare animali giganti come lupi, puma e maiali! Ad onor del vero, consente di saltare in groppa pure agli orsi, ma questi ultimi sono già grossi di loro, per cui non hanno necessitato di un'opera di ingrandimento.

Il risultato, come potete vedere negli screenshot, è esilarante. La mod è ancora in lavorazione, e al momento può essere scaricata solamente effettuando una donazione di almeno 5 dollari sulla pagina Patreon di JulioNIB. In ogni caso, di solito i suoi lavori vengono messi a disposizione gratuitamente una volta completati, pertanto non dovete far altro che pazientare se anche voi desiderate cavalcare un maiale gigante nel selvaggio west.