Red Dead Redemption, malcontento tra i fan delusi: trailer invaso da commenti negativi

Finalmente, dopo un silenzio durato diversi giorni, Rockstar ha annunciato l'uscita di Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch. Per molti sarà un ottimo titolo da rigiocare nei prossimi giorni, mentre per altri sarà un'occasione per recuperare la grande avventura del fuorilegge John Marston. Tuttavia, non tutti i fan sono felici.

Attraverso la sezione dedicata ai commenti del video di annuncio della versione PS4 e Switch di Red Dead Redemption, è possibile scorgere quelle che sono le opinioni generali dell'utenza profondamente legata al marchio di Rockstar Games: in generale, la riproposizione di Red Dead Redemption a 49,99 euro è stata presa con estrema delusione. Ciò, ad esempio, lo si evince da messaggi del tipo "Non manca mai di deludere la community", "49,99 dollari per un gioco di 13 anni fa. Davvero un momento Rockstar", oppure ancora "Questo sarà uno dei - se non il - più grande scarto tra like e dislike dell'anno. Ben fatto Rockstar, te lo sei meritato".

Il sentimento negativo che imperversa tra le schiere di fan arrabbiati è connesso al prezzo del gioco - da molti ritenuto tutt'altro che budget per un gioco di tredici anni fa - e all'assenza di Red Dead Redemption su PC. La frustrazione degli utenti è quindi riconducibile all'ennesima occasione in cui il titolo del 2010 non approderà nei vari client dell'ecosistema dei Personal Computer.