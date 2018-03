Red Dead Redemption e Metroid tra le copertine del nuovo Game Informer di Aprile

Dal momento che il prossimo numero disarà il, il noto magazine americano ha deciso di celebrare l'occasione con cinque cover differenti: quattro di queste sono dedicate a

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, il prossimo Game Informer di aprile proporrà cinque cover differenti: una dedicata alla classifica con i 300 giochi migliori di sempre (con tanto di tributo al primo numero della rivista andato in stampa nel 1991), e le altre quattro ad altrettanti titoli di grande calibro come Metroid, Red Dead Redemption, World of Warcraft e Minecraft.

Game Informer compie dunque 27 anni, con l'intenzione di celebrare in grande il numero 300 della rivista. Quali tra queste cover è di vostro maggiore gradimento?