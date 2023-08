Red Dead Redemption, miglioramenti su PS4 e Switch? Il misterioso Tweet cancellato

In seguito all'osservazione dei primi video confronti tra le versioni Xbox 360 e Nintendo Switch di Red Dead Redemption sono emerse diverse ipotesi legate a un possibile upgrade grafico e tecnico realizzato in occasione del rilancio dell'opera di Rockstar Games.

Ora, un ulteriore indizio lascia supporre che le versioni PS4 e Nintendo Switch del gioco non siano frutto di un semplice porting 1:1 del titolo originale. Sui lidi di Twitter, uno degli artisti parte dello staff di Double Eleven - team che si è occupato di realizzare i nuovi adattamenti di Red Dead Redemption - ha infatti replicato ai giocatori scontenti dell'ultimo annuncio di Rockstar Games.

In un Tweet, lo sviluppatore ha invitato il pubblico ad attendere il lancio dei porting, per poterli così giocare e verificare in prima persona i "miglioramenti" apportati da Double Eleven all'opera originale. In seguito alla pubblicazione sul social network, il cinguettio è stato però cancellato e nel momento in cui scriviamo non risulta più essere raggiungibile. Tale circostanza non ha ad ogni modo impedito a diversi osservatori di realizzarne uno screenshot.



Una situazione piuttosto bizzarra, che potrà essere chiarita tra pochi giorni, con il lancio di Red Dead Redemption su PlayStation 4 e Nintendo Switch in programma per giovedì 17 agosto.