Red Dead Redemption: in che modo muore Abigail Marston?

Il personaggio di Abigail Marston, pur non essendo mai giocabile, è centrale all'interno di Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2, sia in qualità di moglie di John Marston - e madre di suo figlio Jack - sia per quanto riguarda la sua abilità nel mantenere unita la banda di Dutch e smorzare le tensioni tra John e Arthur.

Durante l’epilogo di Red Dead Redemption, al giocatore viene fornita la possibilità di impersonare anche Jack Marston, il figlio di John e Abigail, il quale dopo la morte della madre seppellisce il suo corpo vicino a quello del padre, ucciso qualche tempo prima dagli agenti federali con i quali aveva in precedenza collaborato per dare la caccia agli ex membri della banda di Dutch - a proposito, ecco che fine ha fatto Dutch Van Der Linde in Red Dead Redemption 2. Vediamo quindi come e quando muore Abigail.

Nei prossimi paragrafi andremo dunque a svelare come muore Abigail Marston. Naturalmente, questo potrebbe comportare spoiler su Red Dead Redemption: se volete evitare di rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura.

Abigail Marston muore esattamente nell’anno 1914, all'età di soli 37 anni: il gioco tuttavia non fornisce esplicitamente una spiegazione per la sua dipartita, dunque non sappiamo se essa sia dovuta a normali cause naturali - improbabile per una donna in salute ancora piuttosto giovane - oppure ad una qualche malattia mortale, oppure ancora se Abigail subisca una morte violenta per mano di qualcuno. L’unica cosa che sappiamo per certo è che Jack Marston, nato nel 1895, rimane completamente orfano all’età di soli 19 anni, nel 1914 appunto.

