Red Dead Redemption, Nintendo Switch vs PS5 vs Xbox Series X/S: chi ha la meglio?

Il momento della verità per il viaggio di John Marston nel selvaggio West è finalmente giunto: abbiamo discusso a fondo del valore di un capolavoro come Red Dead Redemption, ora uscito su PS4 e Switch a seguito di quella che è stata una manovra commerciale ad opera di Rockstar Games tutt'altro che compresa e apprezzata dal pubblico.

Dopo le innumerevoli discussioni che si sono susseguite nell'ultimo periodo, la giornata di oggi ha visto l'arrivo in rete di numerosi video comparazione sulla risoluzione e il frame rate di Red Dead Redemption su PS3, PS4 e Nintendo Switch. Ma come se la cava Red Dead Redemption sulla console della Grande N e su current-gen? A rispondere alla domanda ci ha pensato nientepopodimeno che ElAnalistaDeBits, il noto canale YouTube incentrato sulla comparazione videoludica delle diverse versioni di alcuni prodotti.

Nel video in questione, ad essere stata posta sotto analisi è la versione di Red Dead Redemption sulla piattaforma ibrida Nintendo e sulle ammiraglie di casa Sony e Microsoft attraverso la retrocompatibilità. Quale hardware ha la meglio? Secondo quanto riscontrato dallo YouTuber, Red Dead Redemption gira ad una risoluzione di 3840x2160p a 30 FPS sia su PS5 sia su Xbox Series X. È stato invece riscontrato un risultato leggermente al di sotto rispetto alle prime due console con Xbox Series S e Nintendo Switch: sulla prima, RDR gira a 2560x1440p a 30 FPS, mentre su Switch è possibile giocare ad una risoluzione di 1920x1080p a 30 FPS in Docked e 1280x720p a 30 FPS in portatilità.

Tuttavia, ci sono da fare alcune considerazioni: Red Dead Redemption sembra essere qualitativamente superiore su PS5, complice la retrocompatibilità che permette di eseguire la versione rilasciata da poco su old-gen. Al contrario, Xbox Series X/S sfruttano la retrocompatibilità per la versione Xbox 360 del prodotto: ciò si traduce in tempi di caricamento leggermente al di sotto, una qualità complessiva delle ombre e della risoluzione dei filtri inferiore rispetto a PlayStation 5. A vincere la comparazione è quindi PlayStation 5, ma vi rimandiamo alla sezione commenti per dirci la vostra. Avete provato Red Dead Redemption su tutte le piattaforme? Se sì, quale versione preferite?