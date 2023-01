Red Dead Redemption, nuove sorprese dai file di gioco inutilizzati

Nonostante Rockstar Games abbia definitivamente terminato il supporto di Red Dead Redemption 2, il franchise di ambito western continua ad attirare l'attenzione di modder e giocatori. Negli ultimi giorni, non a caso, un dataminer molto curioso è riuscito a fare delle scoperte interessanti tra i file di gioco inutilizzati del DLC Undead Nightmare.

Ebbene il modder in questione, che prende il nome di GuiCORLEONEx794, ha scovato dei file di gioco risalenti addirittura alle build di beta del primo Red Dead Redemption. Nello specifico, ci riferiamo ad alcuni asset per un NPC chiamato "blackwaterkid", il cui aspetto ricorda vagamente il personaggio del sedicenne Jack Marston nella versione finale del gioco.



Al momento non ci è dato sapere con certezza la storia di questo NPC, tuttavia il modder è convinto che possa trattarsi di un semplice pedone il cui modello è stato poi riutilizzato, nelle fasi finali dello sviluppo, per il personaggio di Marston; secondo un'altra teoria, invece, questi asset non sarebbero altro che una versione precedente del sedicenne, ma sotto altro nome.

Quel che è certo, in ogni caso, è che la saga western di Rockstar Games è una vera macchina da guerra a livello di vendite. Nel mese di novembre, infatti, Red Dead Redemption ha toccato quota 70 milioni di copie vendute in totale per l'intero franchise, in parallelo a una nuova crescita di giocatori attivi su Steam.

Se siete curiosi di saperne di più su questo franchise, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale interamente dedicato a Red Dead Redemption 2.