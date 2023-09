Red Dead Redemption: perché John Marston non sa nuotare?

Come molti sanno, il personaggio di John Marston, protagonista di Red Dead Redemption e figura centrale nello sviluppo della narrazione del secondo capitolo, non è in grado di nuotare. Egli stesso fa spesso riferimento a questa cosa nei suoi dialoghi, specialmente durante Red Dead Redemption 2, in quanto prequel del primo capitolo.

La domanda che potrebbe sorgere spontanea, tuttavia, è: perché John Marston, un pistolero pronto a tutto e abituato a sopravvivere in situazioni estremamente pericolose come una sparatoria, non è capace di nuotare, un’azione tutto sommato piuttosto banale e potenzialmente fondamentale per sopravvivere? Per rispondere, dobbiamo ritornare al primo capitolo della serie, dove tutto è cominciato.

Red Dead Redemption, pubblicato originariamente nel 2010 su Xbox 360 e PlayStation 3, era un titolo tecnicamente molto avanti rispetto alla media del periodo in cui è uscito, ma a causa dei limiti di potenza computazionale delle due console di Sony e Microsoft Rockstar Games ha dovuto tagliare alcuni elementi. Di conseguenza, il grande specchio d’acqua che delimita la mappa di gioco è stato di fatto reso completamente inaccessibile al giocatore. Per giustificare questa cosa a livello di background narrativo, nel primo e nel secondo capitolo della serie - a questo proposito, Red Dead Redemption 2 è un prequel o un sequel? - viene ripetuto più di una volta che John Marston non ha mai imparato a nuotare, e dunque non sarebbe in grado di sopravvivere in caso di caduta in acqua.



Ciò viene correttamente riprodotto nelle fasi di gioco in cui impersonerete John in Red Dead Redemption 2, poiché non potrete più nuotare, a differenza di quanto invece è possibile fare nei panni di Arthur Morgan.

A proposito della serie Rockstar, a quanto pare le versioni next gen per PS5 e Xbox Series X di Red Dead Redemption 2 sarebbero comparse in documenti ufficiali di Microsoft.